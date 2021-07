El PSC critica l'elecció de Cuixart com a pregoner a Gràcia

Demanem rectificació a la notícia de l'independent. Nosaltres no hem estat partícips de la decisió, ha estat una decisió unilateral del regidor que no compartim perquè polititza un acte que ha de ser d'unió de tots els graciencs i les gracienques. 1/2 https://t.co/mVj9DiE9a5 — Alberto Lacasta (@LacastaHuelin) July 23, 2021

Elha sortit al pas de l'elecció del president d'Òmnium Cultural,, com a. El conseller de districte dels socialistes al districte Alberto Lacasta ha assegurat a través del seu compte de Twitter que es tracta d'una decisió "unilateral" del regidor districte, Eloi Badia (Barcelona en Comú).Lacasta considera l'elecció de Cuixart, veí del barri,de la festa. "[El pregó] ha de ser d'unió de tots els graciencs i gracienques" ha dit.Fonts del partit asseguren que el posicionament del conseller de districte és compartit pel PSC i insisteixen que l'elecció del president d'Òmnium Cultural com a pregonerEl pregó de Cuixart està previst per al. Els organitzadors de la Festa Major confien que els actes puguin ser presencials, però el desenvolupament dels actes estarà supeditat a l'evolució de la pandèmia a Catalunya.

