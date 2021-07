. La seva visita, però, no ha estat normal: el pres polític s'ha atrevit a fer el salt al buit des de la presa. Rull ha compartit les imatges al seu compte de Twitter, on es pot veure la seva caiguda des de 122 metres d'altura.Rull ha emulat l'exconsellerque també va realitzar una visita a la Llosa del Cavall el 2019 per llançar-se al buit fent pònting. Ell mateix ha acompanyat Rull, com es pot escoltar al vídeo, des de la plataforma on ha saltat.

