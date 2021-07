El president deldel govern espanyol,ha anunciat que un massatgista de l'equip ciclista espanyol és positiu per Covid-19. L'anunci s'ha produït el mateix moment que els esportistes desfilaven per la pista de la capital japonesa durant la cerimònia inaugural."Ha sorgit un problemilla d'última hora amb el ciclisme, però espero que no afecti la resta de l'equip", afirmavael mateix Franco. Davant aquesta situació, els ciclistes i tot l'staff de l'equip s'han realitzat tests per determinar si també s'havien contagiat. Tots ells han donat negatiu.És per això que el Comitè Organitzador dels JJOO de Tòquio ha confirmat a la selecció espanyola de ciclisme que podran realitzar la prova en línia de carretera que es realitzarà demà. "Podran competir demà augmentant les mesures de protecció sanitàries", ha anunciat el COE en un comunitat, després de saltar totes les alarmes per possibles contagis.

