Betevé acomiada nou treballadors per la «crítica» situació econòmica

El director de, ha admès que la televisió té "un dèficit econòmic enorme, que no para de créixer" i que la situació és "crítica". En un comunicat, Vicente ha explicat que han activat "unper garantir un projecte sostenible i competitiu per a BetevéEl director ha assenyalat que aquest divendres han pres la decisió d'. "És una decisió dura i difícil per a un mitjà com el nostre, però, si no ho fèiem, les conseqüències en un futur és probable que siguin molt pitjors.", ha reconegut.Vicente ha explicat que s'han reunit amb el Cper exposar-los la delicada situació, "la qual ja coneixien amb anterioritat". El director ha demanat "a tothom per sortir d'aquest pou sense fons en el qual ens trobem actualment", i ha exposat que "aquesta serà la". També els ha comunicat que s'abaixava el sou un 5%.El director ha explicat que laha passat de representar un% del pressupost el 2019 a un% el 2021, un augment que, en xifres absolutes, representa passar demilions amilions d’euros. "Aquest 74% no ens deixa marge per fer televisió al nivell que se'ns exigeix. Aquest 2021, podem dedicar a programació un% del pressupost total de betevé -", ha afegit.L’Ajuntament de Barcelona, a banda de les aportacions ordinàries, n'ha fet d’extraordinàries, ha indicat Vicente, com una, i en farà una altra d’un milió d’euros aproximadament aquest 2021. "Però ens han fet saber quei que hem de reduir el dèficit de forma immediata", ha dit.El director de betevé ha ressaltat que el pla de xoc ha de garantir l’adequació de les regles del joc a la seva missió com a mitjà de comunicació; lade l’entitat, que implica disminuir despesa i augmentar ingressos; i la, sostenible i competitiu. "Deixar passar el temps o mirar cap a una altra banda ara seria un acte d’inconsciència que no vull ni puc assumir com a director", ha conclòs.

