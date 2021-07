TV3 elimina «Bricoheroes» de la graella d'estiu per un expedient del CAC

TV3 elimina de la seva graella d'estiu el programa Bricoheroes, presentat pels humoristes Peyu i Jair Domínguez. La televisió pública catalana l'ha fet caure després que el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) hagi obert un expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per "publicitat encoberta" en diversos episodis del programa. L'informe del CAC detecta "fins a set incidències" en les que no s'advertia de les empreses anunciades, dues més per "prominència indeguda" i una altra més per "prominència indeguda i incitació directa a la compra".



Aquestes "infraccions" han estat "descobertes" pel CAC en les repeticions del programa durant l'estiu, en substitució a l'Està Passant. La CCMA té deu dies per presentar al·legacions. L'expedient, si tira endavant, pot suposar multes de 12.000 a 90.000 euros. El Bricoheroes ha rebut moltes crítiques per part dels sectors espanyolistes en les últimes setmanes i per part dels sindicats policials. Primer, per una broma contra la Guàrdia Civil, que va aixecar polseguera. En el gag en qüestió, en Jair Domínguez i en Peyu ironitzen sobre l'ús d'un escaire de ferro.

Que a la TDT no es poden fer mencions publicitàries directes; i en fèiem perquè el producte es va pensar d'entrada per distribució digital. Hi ha altres programes a la TDT que en fan i no passa res però a algú li deu molestar el contingut de #BricoHeroes i han trobat una excusa. — Peyu (@enpeyu) July 22, 2021

, també han criticat el Bricoheroes a través de diversos missatges a les xarxes socials. La líder del partit va carregar contra el programa per un gag en què els dos humoristes feien broma d'una cinta amb banderes."Aquesta per casualitat té les quatre barres, però n'hi podeu posar una del Betis, una esvàstica..." començava a explicar en Jaïr. I en Peyu responia:L'humorista osonenc ha carregat contra la decisió d'eliminar el programa de la graella d'estiu a través d'un missatge a les xarxes socials. "que en fan -de publicitat encoberta i no passa res, però a algú li deu molestar el contingut de #BricoHeroes i han trobat una excusa", lamenta en Peyu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor