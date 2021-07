El Govern aprovarà la llei de la ciència la pròxima setmana

Trobada sobre els Next Generation

La, ha anunciat que. Ha afegit que es tramitarà per la via d'urgència i ha remarcat que serà la primera norma que entrarà al Parlament aquesta legislatura. Geis ho ha dit durant una trobada amb els responsables dels 42 centres de recerca CERCA.La consellera ha assegurat també que es deixarà "la pell" per aconseguir. Ha reconegut, però, que "a la cambra catalana perquè "". "El nivell és el que és, no se n'ha parlat mai", ha dit.Geis ha reconegut quetot allò que es fa des dels centres de recerca del país. Per això, els ha demanat, també amb les universitats i la resta de la societat, per arribar a consensos. Aquests consensos han de permetre també tenir més força per fer "pressió" i aconseguir un increment pressupostari.En aquest sentit, ha defensat queper a donar l'impuls que es vol a la recerca, el coneixement i el món universitari. A més, ha dit que ja ha començat a trobar-se i ho continuarà fent per conèixer les necessitats del sector. Ha defensat que la creació d'una conselleria ja obre una finestra i dona oportunitats i per això ha demanat als responsables dels centres CERCA que ho aprofitin.També ha expressat la voluntat, per exemple amb actes en barris humils i altres iniciatives que afavoreixen a posar en valor el paper de la ciència, la recerca i les universitats.Geis ha explicat que aquesta setmana s'ha reunit amb el. Ha lamentat que percep desconeixement sobre com aniran aquestes convocatòries i per això ha anunciat que es farà una sessió al setembre on es donarà tota la informació perquè els investigadors coneguin quines són les convocatòries i com s'hi poden presentar.Per últim, ha expressat la seva. Sobre el primer, ha afirmat que "no és el mateix projecte" que prepara l'executiu català, mentre que sobre el segon ha assegurat que no només vulnera l'autonomia "sinó que trenca amb el sistema universitari català".

