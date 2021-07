La justícia espanyola absol els escortes de Puigdemont a Alemanya

L'ha absolt aquest divendres els dos agents delsque acompanyavenquan va ser detingut a Alemanya, el 25 de març de 2018. El tribunal considera acreditat que els dos agents van ajudar l'expresident conscients que estava sent investigat ai tenia una ordre europea de detenció. De tota manera, els jutges diuen que això no es pot emmarcar en untal com demanava laLa, de 22 pàgines, diu que la intenció dels agents era facilitar que Puigdemont tornés a"i evitar la seva identificació en algun lloc on poguessin executar l'ordre de detenció". L'expresident havia anat aper fer-hi una conferència i elva aprofitar aleshores per reactivar les euroordres de detenció. El titular del jutjat central penal,, detalla que els dos agents van recollir Puigdemont ai van viatjar amb ell en cotxe perfins que va ser detingut a la frontera alemanya.El jutge analitza l'article 451 del, que tipifica el delicte d'encobriment, i conclou que en aquest cas concret només es podria condemnar els acusats si haguessin encobert fets tipificats com a rebel·lió i s'hagués actuat amb "abús de funcions públiques". Aquests requisits, diu el tribunal, no es donen en aquest cas. En aquest sentit, el jutge recorda que els fvan ser jutjats al Tribunal Suprem, que va descartar la rebel·lió i va condemnar perAl judici, els dos mossos que acompanyaven Puigdemont -- van dir que volien entregar-lo a la fiscalia belga. Van assegurar que en cap moment van fer d'escorta ni es van voler amagar de la policia, ni tampoc pensaven que estiguessin cometent del delicte. Es van negar a respondre les preguntes del ministeri públic, que demanava en un principi tres anys de preso per a cada un d'ells i inhabilitació. Segons el fiscal, els dos mossos sabien que "prestaven ajuda per evitar" la detenció de l'expresident. Al final de la vista, va rebaixar la petició de pena a un any i mig de presó.

