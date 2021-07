La plantilla de Barcelona Activa protesta per la decisió de prescindir d'un centenar d'empleats

, comptant les persones inscrites en una borsa de treball que actualment esperaven per incorporar-se als diferents projectes. Els primers tres contractes vinculats al Programa 30 Plus finalitzaven aquest dijous, i el 30 de juliol n'acaben 10 més, implicats en el desenvolupament de Projectes Singulars. Al llarg dels pròxims mesos, l’agència pública preveu fer el mateix amb els 27 contractes de treballadores en el Programa Treball als Barris i amb la resta de contractes vinculats a polítiques actives d'ocupació fins a arribar als 102 contractes per obra i servei que actualment estan en curs.i "un percentatge encara molt més elevat si considerem només el personal específicament dedicat al desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació", segons el Col·lectiu Ronda. L'entitat argumenta la retallada de plantilla davant la "impossibilitat de contractar" amb contractes d'obra i servei, als quals ara no pot optar perquè "diverses resolucions judicials" han dictaminat que les polítiques actives d'ocupació són considerades activitat permanent de l'entitat.En paral·lel, assegura que tampoc pot fer contractacions indefinides perquèa aquest tipus de relacions laborals per "garantir l'estabilitat pressupostària".i explica que "fa temps" que treballa amb les administracions competents en matèria de polítiques actives d'ocupació per "donar forma a un nou model amb menys temporalitat i major estabilitat per al personal prestador d'aquests serveis".