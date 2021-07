Sánchez afirma que vol convertir Espanya en «el Hollywood d'Europa»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Convertir Espanya en el Hollywood d'Europa. Aquest és el projecte presentat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Los Ángeles. El socialista, que actualment està de viatge als Estats Units per atraure el capital nord-americà a l'economia espanyola, ha fet aquestes declaracions en una trobada a la meca del cinema amb els gegants de la indústria audiovisual nord-americana, comLa trobada de Sánchez amb les majors de cinema s'ha celebrat als estudis de NBC Universal a Los Angeles. El president espanyol ha volgut traslladar en persona a les productores les mesures i els incentius que estan implementant des del govern de la Moncloa per atraure les seves pel·lícules, sèries i produccions."Espanya té tots els incentius administratius i fiscals necessaris, així com tots els escenaris i localitzacions possibles per a rebre nous projectes i crear noves ficcions. Aspirem a convertir-nos, i així s'ha dit en alguns mitjans, si em permeten la comparació, en el Hollywood d'Europa", ha afirmat,i davant els principals executius de la indústria audiovisual americana.Segons Sánchez, Espanya part d'una "posició molt forta"líder "a Europa i al món", ja que actualment és el segon país europeu, per darrere d'Alemanya, en nombre total d'hores de ficció produïdes.

