Decomissen 45 quilos de cocaïna a un grup criminal que operava a Sant Cugat

Què és un vehicle amb caleta?

és una de les quatre localitats catalanes on s'han decomissaten efectiu d'unaque utilitzava vehicles amb un sofisticat habitacle -conegut com a caleta- destinat a l'ocultació de laLa intervenció de la policia espanyola també s'ha fet a Mollet, Valls i Barcelona.En l'operatiu policial s'han-quatre homes i una dona- d'un suposat grup criminal amb quatre registres diferents i s'han intervingut tres vehicles. Amb la informació inicial que disposaven els investigadors, es va obrir una línia de recerca amb la finalitat de controlar els moviments de diversos dels que serien els integrants d'un grup criminal dedicat al tràfic d'estupefaents.Durant el transcurs d'una vigilància va cridar l'atenció als agents els desplaçaments que realitzava un dels vehicles utilitzats per l'organització. Va ser aleshores quan van detectar el tràfic deAquest fet va motivar l'autorització judicial perquè es duguessin a terme quatre entrades ide les quatre localitats on es van trobar 37 quilos més de droga, així com bàscules de precisió i altres elements relacionats amb els il·lícits investigats.Es tracta d'un vehicle que compta amb un complex i sofisticat mecanisme on es guarda la substància estupefaent per a posteriorment procedir a la seva recollida o distribució, en aquest cas a diferents poblacions de la demarcació de Barcelona.Els investigadors van poder detectar com un dels vehicles intervinguts comptava amb un modern sistema electrònic-hidràulic per a activar l'accés a un habitacle ocult,, que era el lloc on ocultaven la droga.La seqüència per a poder activar aquest mecanisme va resultar complexa i els agents van haver de realitzar diverses combinacions d'accionament de mecanismes del vehicle, com ara encès, col·locar la palanca de canvis en posició de marxa enrere, alhora que es pressionava el clàxon, perquè d'aquesta manera s'activés el dispositiu electrònic-hidràulic que elevava i baixava el seient posterior del vehicle, podent accedir així al contingut. La sofisticació del sistema no permetia a simple vista detectar-lo, podent passar completament desapercebut en cas d'una inspecció visual.

