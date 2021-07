ERC i Junts assumiran les responsabilitats que tenien els regidors del Comú a la Paeria

El govern de la Paeria ja. L'alcalde de Lleida,, ha anunciat aquest divendres la remodelació de l'executiu després de la marxa dels dos regidors dels comuns., que ocuparà Jordina Freixanet (ERC), que continuarà assumint les responsabilitats que tenia fins ara i s'encarregarà de part de la cartera que tenia Elena Ferre.La regidoria de Consum, Comerç i Mercats incorpora, per la seva banda, l'epígraf de Participació, que gestionarà com fins ara(JxCat). Finalment, el regidor de Cultura,(ERC), tindrà fins a final de legislatura les, una responsabilitat que assumia fins ara Sergi Talamonte.La remodelació del govern també afecta la presidència de l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) que recaurà ara en Jaume Rutllant, d'ERC. El vicepresident primer serà Josep Ramon Castro, de JxCat.El nou govern lleidatà redueixPer aquest ordre seran Toni Postius, Jordina Freixanet, Sandra Castro, Montse Pifarré i Paco Cerdà. Pueyo també ha anunciat que les comissions també passaran de set a cinc.L'alcalde ha assegurat que el seu govern ha trigat una setmana en fer aquests canvis perquè ha hagut de calibrar bé la modificació de les carteres. "Això no és un joc", ha reblat el Paer en cap, que ha explicat que el nou govern tindrà millors mecanismes de funcionament.

