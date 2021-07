Plataforma per la Llengua denuncia que els certificats sanitaris en català no serveixen per entrar a l’Estat

Altres notícies que et poden interessar

s'ha queixat aquest divendres que els. El marc europeu que des del 14 de juny regula el també anomenat passaport Covid estableix que aquests han de ser almenys en la"En el cas espanyol,per poder-hi entrar, lamenta l'entitat. Això obliga els viatgers procedents de l'estranger, inclosos els ciutadans catalanoparlants que tornen a l'Estat, a traduir documents mèdics, en cas que els tinguin en català. "Ésque no puguin triar-la com una llengua de traducció vàlida".Segons la mateixa Plataforma per la Llengua, en moltes ocasions,, perquè les autoritats dels països de procedència no sempre els expedeixen en una de les llengües cooficials de l'estat espanyol.L'entitat remarca que el marc europeu vigent és laPrimer va ser la regulació del Ministeri de Sanitat, del 4 de juny, pels certificats sanitaris dels viatgers procedents de països o zones de risc per Covid-19. La segona, amb data del 8 de juny, va ser una ordre ministerial que regulava el control sanitari a les persones procedents de França que arribaven a l'Estat espanyol per via terrestre, i que establia exactament les mateixes obligacions i excloïa igualment el català.

