El Tribunal de Comptes actua des d'aquest divendres amb el mandat caducat

El mandat de nou anys dels vocals delexpira aquest divendres. Els seus onze membres actuals (eren 12, però el català Lluís Armet va renunciar per motius personals el 2018) actuen des del 2012, quanvan pactar la composició d'aquest òrgan basant-se en l'equilibri entred'aleshores al Congrés, quan els populars tenien majoria absoluta.La renovació del controvertit òrgan està encallada perquè el PP, que ara comanda, ho bloqueja. Passa el mateix amb la renovació del(TC), el(CGPJ) i el. L'elecció dels nous membres requereix de 3/5 parts del Congrés, unes majories impossibles d'assolir sense el PP.El mandat del Tribunal de Comptes expira en el moment en què aquest organisme està més qüestionat. Tacat dei de, l'organisme fiscalitzador pilota el procés extrajudicial per responsabilitat comptable contra 34 alts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior del Govern entre 2011 i 2017 . Tenen fins dilluns per presentar els avals per la fiança deque se'ls reclama. Això se suma al procés contra els líders del 9-N i contra els de l'1-O, que també s'han saldat amb fiances milionàries.Tot plegat ha reactivat les crítiques pel biaix polític d'un organisme que té entre els seus membres el germà d'Aznar,, i l'exministra de Justícia del PP. Segons una infirmació d'El País el 2014 prop de 100 de les 700 persones que formen la plantilla tenien llaços familiars amb alts càrrecs de la mateixa institució. El tribunal acumula episodis polèmics com l'absolució de l'exalcaldessa de Madrid,, al 2019, condemnada en primera instància a pagar 22,7 milions d'euros per la venda de 5.315 habitatges protegits a fons voltors.El president del govern espanyol,va afirmar que el fet que una exministra d'Aznar com Margarita Mariscal de Gante jutgi els líders independentistes és "un anacronisme". El tribunal va respondre a les crítiques assegurant en un comunicat insòlit que és un organisme "independent" amb un personal "altament qualificat" que actua amb consellers "inamovibles" que només poden ser rellevats per tres cinquenes parts del Congrés i del Senat.La renovació està pendent d'un acord per renovar el CGPJ i el Tribunal Constitucional entre el PSOE i el PP que de moment Pablo Casado es nega a facilitar El líder dels populars va afirmar dimecres que acceptaria facilitar el procés si Sánchez s'avé a permetre que el 50% dels vocals del CGPJ els elegeixin els mateixos jutges, un cos on la dreta té preeminència. Des dels, per la seva banda, Pedro Sánchez va descartar la possibilitat de fer canvis legals per modificar el sistema d'elecció i rebaixar les majories de les Corts per nomenar els nous vocals.La solució podrà venir de la mà del nou ministre de la Presidència,, que ha iniciat una ronda de contactes amb els partits i que ha allargat la mà al PP per aconseguir un acord. Amb tot, Bolaños ha descartat el canvi del sistema d'elecció dels vocals que reclama el PP, un model "absolutament democràtic i homologable al d'altres països europeus".

