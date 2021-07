Colau obeeix a mitges i col·loca una foto de Felip VI a la sala de plens

L'Ajuntament de Barcelona ha acatat parcialment laquede la sala de plens. El govern municipal l'ha instal·lat aquest divendres, coincidint amb la sessió plenària de juliol, peròi no darrere del seient de l'alcaldessa.Colau ha acompanyat el gest presentant-se al ple amb unaEl Suprem va emetre la seva sentència el 6 de juliol i posava fi a una, després que el 2015 el govern municipal retirés el bust de Joan Carles I. Inicialment un jutjat de Barcelona va sentenciar que l'Ajuntament havia de col·locar una efígie del rei en un lloc "preferent i d'honor", a instàncies d'un recurs presentat per la delegació del govern espanyol a Catalunya. El consistori va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va desestimar.EL consistori va arribar fins al Suprem, amb l'argument que el reglament municipal podia estipular quins símbols havien de tenir espai a la sala de plens. Ara l'alt tribunal ha comunicat que la presència de la imatge del rei a un lloc "preferent" de la sala on se celebren els plens està

