Mor un jove català en un accident de muntanya al Pirineu francès

. La víctima, d, formava part d', prop de la frontera amb l'Aragó.Segons ha relatat una font pròxima a la víctima a, el jove, atleta, aficionat a la muntanya i amb experiència en ascensions similars, hauria relliscat, en una carena nevada i a escassos metres del pic. Els fets van tenir lloc entorn de les 10 del matí.Tal com ha pogut saber aquest mitjà, la víctima tancava el grup, equipat amb grampons i piolets, però va fer marxa enrere, per precaució, perquè no va veure clar l'últim pas. Obrint un camí propi per la neu, s'hauria despenyat en els primers passos de la tornada. Els Bombers francesos van trobar el cos hores més tard en una zona de difícil accés situada a 600 metres del punt de la caiguda.Els seus acompanyants, veïns de Barcelona, van donar l'alerta als cossos d'emergència, que els van acompanyar fins al refugi més pròxim, i seguidament traslladats a l'hospital de Tarbes. Ara ja són a Barcelona i la repatriació del cos s'espera per a les pròximes hores. L'enterrament tindrà lloc la setmana vinent.

