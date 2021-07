L'ANC presenta la samarreta de la Diada

⬛️⬜️ Ja som a #MeridianaResisteix!



Hi hem repartit les primeres samarretes i bosses de l’11-S i l’1-O d’enguany. El lema ho diu ben clar: lluitem i guanyem la independència!



Aquesta Diada tornarem als carrers i lluitarem per fer efectiu el que vam guanyar a les urnes!#SomEl52 pic.twitter.com/VK6yEnNjbp — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 22, 2021

L'ha presentat aquest dijous la samarreta de la Diada. Des del tall de l'avinguda Meridiana de Barcelona, on ha repartit algunes samarretes entre els activistes del tall diari d'aquest eix.La samarreta d'aquest any ési porta a la part frontal la frase "Lluitem i guanyem la independència", que és elque l'organització prepara per a l'11 de setembre i l'1 d'octubre.L'ANC afirma en un comunicat que vol fer que "l'esperit de lluita" torni a fer-se veure als carrers, i per això espera que les mobilitzacions anunciades siguincap a la independència "efectiva" en aquesta legislatura.La manifestació de l'11-S, que aquest anyi serà centralitzada a Barcelona, anirà de la plaça Urquinaona fins al Parlament. Paluzie ha remarcat que volen exigir a les institucions que "posin en valor el 52% de vot independentista" i que "es posin en marxa per fer la independència".L'Assemblea ha anunciat quei que es pot allargar en el temps, "perquè hi hagi un altre cicle de mobilització explícitament per la independència" i perquè "no triomfi el pacte d'estabilitat fals que no representa cap canvi".

