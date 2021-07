Més del 5% de joves d'entre 20 i 29 anys s'ha contagiat de Covid l'últim mes

Altres notícies que et poden interessar

Elha estat el gran. L'alt nivell de socialització de les primeres setmanes d'estiu i, sobretot, els baixos nivells de vacunació en aquestes franges han provocat que el nombre dehagi estat molt elevat. En especial, més del 5% de joves d's'han infectat durant l'últim mes o, el que és el mateix, un de cada 20 catalans d'aquesta edat. En tota la pandèmia, a més del 10% de la població se li ha diagnosticat coronavirus.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i el percentatge d'infectats total, per cada franja d'edat i pel conjunt de població, durant l'últim mes consolidat (del 19 de juny al 18 de juliol). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.En l'últim mes amb dades consolidades, entre 19 de juny i 18 de juliol, s'ha detectat la Covid a 41.495 joves catalans d'entre 20 i 29 anys, per bé que la xifra segurament és força superior, ja que la positivitat és molt alta i això vol dir que, a banda que, des del dia 12, no es fan proves als contactes estrets sense símptomes. I malgrat tot, fins a un 5,1% dels joves d'aquesta franja tenen un test que els acredita com a malalts de coronavirus durant l'últim mes.En algunes comarques, però, aquest percentatge és encara més significatiu. Al, el percentatge d'aquests joves infectats durant l'últim mes arriba al 7,4% -agafant de referència el registre de població de la targeta sanitària-, per davant del(6,7%) i el(6,2%), un dels primers focus de preocupació d'aquesta darrera onada. De fet, el 38,8% de catalans d'aquesta franja contagiats en aquest període són del Barcelonès. En canvi, quatre comarques s'han mantingut per sota del 2% en aquestes edats: l'(1,5%), el(1,8%), la(1,9%) i l'(1,9%).Pel que fa al conjunt de la pandèmia, un 10,1% de catalans ha obtingut una prova positiva de Covid, per bé que el percentatge és especialment elevat a la(14,3%) i l'Aran (14%), comarques que, en determinats moments, han rebut força turisme interior o persones que hi tenen la segona residència. Per darrere, se situen la(13,2%) i(12,5%), més que duplicant les que es troben a la cua, la Ribera d'Ebre (5,5%) i l'Alta Ribagorça (5,9%). Han rebut un impacte moderat també eli el(6,9%, en els dos casos).Tal com es pot comprovar en el següent gràfic, la franja de 20 a 29 anys és també la més afectada durant tota la pandèmia, ja que un 15,2% de catalans amb aquesta edat s'ha infectat -amb prova que ho acrediti- des de l'arribada de la pandèmia. En segon lloc, se situa, tant durant el darrer mes (3,3% d'infectats) com des de l'inici (12,9%), per davant del grup de 30 a 39 anys (2,5% i 11,2%, respectivament.A mesura que la població és més gran, el percentatge de persones contagiades cau. En tota la pandèmia, de fet, només un 5,3% de majors de 79 anys ha patit la Covid, aproximadament el mateix percentatge dels d'entre 20 i 29 anys a qui se li ha diagnosticat només durant l'últim mes. En canvi, les afectacions més greus s'han acarnissat amb els grups d'edat avançada, sobretot pel que fa a, però també. Només ara, amb nivells de contagis tan elevats entre la gent jove, l'edat mitjana dels ingressats ha caigut.En la següent, es poden consultar totes les dades dels percentatges mensuals d'infectats i del conjunt de la pandèmia, per grups d'edat i per comarques. Les columnes, a més, es poden reordenar clicant a la capçalera, per observar quines són les que tenen nivells d'incidència més i menys elevats.

