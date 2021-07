Els Bombers estan treballant en l'que s'ha declarat aquest dijous a la tarda. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a dos quarts de set i crema vegetació forestal. El foc ha començat a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) al costat de la zona coneguda com la casa del guarda.El foc, que ha cremat fins ara 35 hectàrees, ha saltat una pista forestal i avança cap al Còrrec de Coma Llobera, han indicat els Bombers. El flanc esquerre avança lentament cap al Puig de Carroig, una zona amb molta menys vegetació forestal. Els mitjans aeris ja s'han retirat del lloc i una seixantena de dotacions terrestres hi seguiran treballant tota la nit per intentar estabilitzar-lo.Els Bombers expliquen que volen aprofitar les hores nocturnes, amb la baixada de temperatures que comporta, i el fet que de moment el vent no bufa amb intensitat per intentar estabilitzar el foc abans no comencin les hores de calor.135 nens i 15 monitors de la casa de colònies Torre Ferrana de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) han estat desallotjats a causa del fum. Els nens han estat traslladats al pavelló del municipi.

