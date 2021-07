«Tolerància zero»: manifestació massiva a Barcelona contra les agressions LGTBIfòbiques

A la concentració, s'hi han sumat polítics com la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres.

Fins a 3.000 persones han pres part aquest dijous en laconvocada al passeig de Gràcia de Barcelona peren resposta a l'onada d'agressions LGTBIòbiques que s'han registrat les darreres setmanes a Catalunya i al conjunt de l'Estat.La pancarta de la capçalera de la marxa ha lluït el lemaen relació a les agressions contra persones del col·lectiu LGTBI. Al llarg del passeig de Gràcia, se n'han pogut veure d'altres com "La teva neutralitat et fa còmplice" o "Fem front a les agressions lgtbifòbiques".Només en el darrer mes, un grup de persones va matar a cops el jove Samuel Luiz a la Corunya, un home va ser víctima d'una pallissa a finals de juny a Barcelona i dos nois van apallissar un jove a Sant Cugat del Vallès . Tot just ahir, el col·lectiu Fúria Trans Autònoma va denunciar una nova agressió LGTBIfòbica a l'estació de Sants , quan dos nois van colpejar una persona trans.Són nomes alguns exemples dels atacs que el col·lectiu LGTBI ha patit durant les darreres setmanes. Segons l'Observatori Contra l'Homofòbia,, arribant als 189 casos, la xifra més elevada en els darrers cinc anys. A finals de gener, l'entitat va fer una actualització en què assegurava haver rebut 20 incidències des de principis del 2021, és a dir gairebé una mitjana d'una al dia.Els convocants de la manifestació d'aquest dijous a Barcelona han fet unai a aconseguir que aquesta sigui unitària. Els impulsors de la mobilització denuncien una regressió en els drets del col·lectiu i criden a tota la ciutadania a defensar-los.La manifestació s'ha desenvolupat seguint les restriccions derivades de la pandèmia. La mobilització ha estat estàtica i amb control d'accés i s'ha dividit en tres trams al llarg del passeig de Gràcia, entre la Gran Via i el carrer Aragó.

