L'Argentina inclou el gènere no binari en el DNI i el passaport

inclou des d'aquest dimecres l'opció dea l'hora de fer-se elo el. El gènere no binari fa referència a aquelles persones que. Així doncs, el camp per marcar el gènere de la persona contindrà una, de femení, una, de masculí, però també una, de no binari.El canvi s'ha oficialitzat a través d'un decret del govern del país llatinoamericà, presidit actualment per, i ha estat presentat en una cerimònia a la capital,. Com a acte simbòlic, s'han lliurata persones no binàries.El president argentí ha celebrat la implementació de la mesura, i ha admès que tot i que es va, s'està aconseguint fer aquellsque semblaven "impossibles". "Cada dia estemque serà quan tots i totes siguem tothom i a ningú li importi el gènere de la gent", s'ha congratulat Fernández., només dos països,i els, reconeixen la identitat no binària en el document d'identitat. El mecanisme és diferent del d'Argentina, i en aquests dos casos s'ha optat per. A Espanya, el tema ha estat recentment polèmic, ja que el col·lectiu de persones no binàries ha criticat haver-seque fa poc aprovada recentment pel govern espanyol.

