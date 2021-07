Les obres de transformació de la Via Laietana començaran abans de l'estiu que ve

L'Ajuntament de Barcelona ha informat aquest dijous quee. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme,, no ha concretat el calendari exacte i ha calculat que al novembre es podrà definir l'inici d'uns treballs que duraran entre 10 i 12 mesos i tenen un pressupost de 33 milions d'euros.El principal canvi que suposa el projecte és la. Fins ara les voreres del carrer mesuraven entre 2,6 i 3,5 metres i quan s'executi el canvi passaran a mesurar 4 metres. També es preveu que hi hagi quatre places, que o bé seran noves o bé potenciaran els seus usos.És el cas de la, que unirà la Catedral amb el Mercat de Santa Caterina. També de, que quedarà vetat al trànsit i de, que aviat passarà a anomenar-se Idrissa Diallo. En aquests espais es reforçarà l’arbrat i es millorarà la pavimentació i la il·luminació. Les parades d'autobús i taxi també seran reubicades a les places.En relació a la mobilitat, en direcció a Urquinaona hi haurà un carril per a busos i taxis, que també podran utilitzar els veïns i veïnes de la Via Laietana i de la Barceloneta per garantir la bona connexió del barri.. També hi haurà un carril bici al costat de la vorera i segregat dels vehicles., amb un límit de velocitat de 30 km/h. També hi haurà un carril compartit per a busos i bicicletes.Sanz ha qualificat l'actual Via Laietana de. "Ha de ser un projecte on els vianants i la mobilitat sostenible tinguin un paper protagonista", ha dit. Sanz ha defensat que la transformació beneficiarà els veïns i els comerciants. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha reivindicat que el projecte permetrà reduir la contaminació. "Passarem d'una Via Laietana incòmoda a una Via Laietana més verda i de passeig que afavorirà la vida dels veïns", ha dit.. "Vam demanar que cap vorera tingués una amplada inferior a 4 metres, i s’ha aconseguit. La mobilitat i l’accessibilitat són la peça fonamental del projecte", ha afirmat el portaveu republicà, Jordi Coronas. "Nosaltres volíem anar encara enllà, restringint el trànsit local únicament incloent els veïns de la Barceloneta, però el projecte actual s’apropa bastant", ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor