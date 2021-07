Javier Aroca muestra su carta de despido de TVE pic.twitter.com/yi1RTDEAMV — Eco Republicano (@ecorepublicano) July 22, 2021

Leshan servit al presentador,, per protestar per la cancel·lació del programa . Aquest dimecres va criticar la "decisió de la pluralitat" de "fer-lo fora".L'últim programa, emès aquest dijous, ha deixat un moment surrealista, en què Cintora ha dit al tertulià: "tens una notícia, has rebut un paper", i li ha demostrat que el mostrés. Erade l'ens públic."M'han acomiadat, com tots els dies. Aquí està el meu contracte i el meu acomiadament. (...) Aquí venim i quan venim et donen el paperet i hasta luego, Lucas", ha deixat anar el tertulià entre riures.

