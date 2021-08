Setembre Negre a Munic

La ciutat alemanya de, a Baviera, va ser la seu dels. La competició esportiva va tenir lloc entre el 26 d'agost i l'11 de setembre en un país que tenia present el record dels anteriors Jocs a Alemanya, els que havien tingut lloc a Berlín el 1936, sota l'era hitleriana. El 1972, la societat alemanya occidental volia mostrar l'èxit econòmic i la represa després de la guerra. En el camp polític es vivia una etapa de desgel en la seva política exterior. El líder socialdemòcratadirigia el govern.Aquests Jocs Olímpics es van veure trasbalsats per un fet sagnant. Existia la voluntat de relaxar les mesures de seguretat per oferir una imatge el més pacífica possible de l'encontre olímpic. La matinada del 5 de setembre, un grup armat pertanyent a l'organització terrorista palestinava penetrar a lai va segrestar la delegació d'en els apartaments en què s'allotjaven. Van prendre, entre atletes, entrenadors i jutgesses, dos dels quals van ser assassinats de forma immediata per oferir resistència. Tot seguit, van exigir l'alliberament de més deen mans d'Israel.Els fets van deixar estabornit el. De seguida, l'executiu israelià, que presidiava rebutjar cap tipus de negociació amb els segrestadors. La posició del govern Brandt era especialment incòmoda si es pensa en ladels ostatges. Bonn es va avenir a la posició d'Israel. Els segrestadors van exigir un avió per marxar amb els seus presoners al. Van ser conduïts amb helicòpters a la base deAllí, la policia alemanya va intentar unaper alliberar els ostatges.L'episodi va acabar malament, amb la mort dels ostatges i de cinc dels. Es va criticar l'operació policial per la manca de preparació d'alguns dels oficials que hi van intervenir. La història tindria encara un final inesperat, quan uns dies després, el 29 d'octubre, va ser segrestat un avió dei es va exigir l'alliberament dels tres terroristes detinguts. El govern alemany no va voler assumir més víctimes i va alliberar-los.Les conseqüències de l'acció terrorista no farien més que agreujar la situació a l', ja que Israel va decidir respondre amb un seguit d'accions de represàlia, incloent enviaments dea activistes i dirigents palestins. Les autoritats alemanyes, per la seva banda, van decidir crear grups especials per intervenir en situacions d'emergència.Pel que fa als Jocs Olímpics, que es trobaven en la seva segona setmana, van ser interromputs només durant un dia. Una part de la comunitat olímpica va reclamar la seva suspensió. El president del COI,, però, va tornar a demostrar el seu caràcter inflexible. "Els Jocs han de continuar", va sentenciar. Així va ser, mentre els cossos de les víctimes jueves eren rebuts amb tots els honors a Israel.

