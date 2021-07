Twitter permetrà votar els tuits com a bons o dolents

ha iniciat unade noves opcions perquè els usuaris votin la rellevància d'un tuit. Una de les novetats és un botó similar al "no m'agrada", amb un signe negatiu o un polze cap avall, que segons la xarxa social serveix per indicar que una publicació no és rellevant.Un dels dissenys que ha inclòs Twitter en la prova són uns. En un altre disseny, apareix un cor en lloc del signe positiu per valorar que un tuit és rellevant, fent servir el mateix símbol que s'usa ara per marcar una publicació com a favorita.L'empresa ha explicat que, mentre que els positius s'inclouran entre els "m'agrada". Les mètriques serviran per mostrar contingut més rellevant als usuaris, segons la xarxa social.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor