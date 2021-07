Enquesta | Com veus que es prorrogui el toc de queda?

Elcontinua una setmana més, després que aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi acceptat la pròrroga sol·licitada per la Generalitat no es pot circular pel carrer als municipis amb més índex de contagis. El Govern preveu demanar encara més pròrrogues per mirar de reconduir la situació de la pandèmia a Catalunya. Per tant, no es pot descartar que els'allargui fins a mitjans d'agost. A continuació, pots votar què et sembla la mesura: (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','exco-sdk'));