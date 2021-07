La Setmana del Llibre en Català acollirà més de 200 expositors

Premis i homenatges

a acollirà per segon any consecutiu, que celebrarà la 39a edició entre el 10 i el 19 de setembre amb "més expositors que mai", un total de 227 repartits en 69 mòduls, entre els quals hi haurà editorials, llibreries, distribuïdores, universitats i institucions.La Setmana és un esdeveniment cultural organitzat per l'que es posiciona com la fira literària més important del país i de la literatura catalana per les magnituds de l'organització. Durant els 10 dies del festival, les llibreries acolliran més de, l'esdeveniment és el marc estrella pels autors a l'hora de presentar les obres de tardor. El Moll de la Fusta també comptarà amb 500 capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat, així com una llista d'activitats que s'enfila fins les 250 pel públic adult, 60 pel públic infantil, 150 signatures d'autors i 28 itineraris literaris fora del recinte.En aquesta edició i per cinquè any consecutiu, el festival acollirà l'aparador, que de la mà de l'Institut Ramon Llull, internacionalitza l'edició en català i crea xarxes entre les editorials i agències internacionals que mostren interès per la literatura catalana. Enguany, fins a 14 editors internacionals participaran en l'aparador que els permetrà conèixer "la vitalitat" de la indústria del llibre en català. Els grans convidats internacionals d'enguany seran l'autora alemanyai l'escriptor i dissenyador de moda escocèsCom a novetats, La Setmana implementarà una zona exclusiva per la lectura de publicacions oberta als assistents, a banda, recuperarà les signatures d'autors davant els expositors i l'ús dels tres escenaris principals, un d'aquests, dedicat exclusivament al públic infantil. L'esdeveniment també sumarà noves sinergies amb festivals literaris i associacions del país, com ara, entre d'altres, que s'encarregaran d'organitzar xerrades i activitats en altres punts del territori o donar suport als itineraris literaris.Les instal·lacions alnomés es podran visitar durant les tardes de dilluns a divendres. Als matins, les activitats es traslladaran a diferents biblioteques d'arreu del territori. Les mesures de seguretat per fer front a la situació sanitària es mantenen com l'any passat: control d'accessos, aforament limitat al 50%, així com l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic obligatori.La comissió organitzadora de La Setmana estrenarà el, dirigit al reconeixement d'aquelles personalitats públiques que destaquen per contribuir de manera "notable" en la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. El guardó recau en el presentador del programa Més 324 de TV3,Per altra banda, el festival acollirà el 25è, dirigit a aquells professionals del món de la cultura catalana que hagin destacat en la divulgació d'aquesta. El premiat d'enguany és el poeta i narrador, que rebrà l'obra de la pintora i artista visual, que és l'artista col·laboradora d'aquest any de l'esdeveniment.Per últim, La Setmana homenatjarà, empresària del sector de les arts gràfiques i directora de la impremta Romanà Valls, que va morir el 2018.L'acte d'inauguració de l'esdeveniment serà el dia 10 i comptarà amb la intervenció, la guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2021, i els guanyadors del Premi Trajectòria i el Premi Difusió d'aquesta edició.

