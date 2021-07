Agents indefensos? Control extern? Bales de foam? Parlen els sindicats dels Mossos

Garantir la defensa dels agents

Favorables a "millorar" el model

El foam: quina és l'alternativa?

Setmana de moviments alque afecten als. Dimecres, el conseller d'Interior,, va anunciar que traslladava les competències en defensa penal dels agents al gabinet jurídic central , que depèn del Departament de Presidència. Aquella mateixa tarda, elaprovava la creació d'una comissió sobre el model policial, que estudiarà la creació de mecanismes de control externs i també revisarà l'i les armes de què disposen els agents. Què en pensen de tot això els sindicats dels Mossos?ha parlat amb representats del, de lai del. Es mostren expectants per veure què suposa tant els canvis en els advocats d'Interior com la comissió al Parlament, que tindrà una durada d'un any i vol abordar diversos aspectes del model policial. Els sindicats es mostren oberts al diàleg i a canviar tot allò que no funcioni, però també exigeixen garantir l'assessorament jurídic dels agents i donar alternatives a les modificacions que es facin.Lescontra manifestants han generat polèmica els últims mesos. Interior ha volgut posar fil a l'agulla i va anunciar dimecres al Parlament que elspassarien a dependre del Departament de Presidència per garantir "coherència" i unitat de criteri a l'hora d'oferir assistència lletrada als treballadors públics. Dels sindicats consultats, USPAC és el més crític i assegura que tot plegat forma part d'un "" de la CUP al Govern que donarà lloc a situacions d'"indefensió" per als agents. Les altres dues organitzacions s'ho miren amb "". "Si suposa una millora real, benvinguda", apunta Jordi García, secretari general de SEGCAT. "Hi donem un vot de confiança", afegeix Imma Viudes, portaveu de SAP-FEPOL.En tot cas, els sindicats remarquen que cal que la Generalitat garanteixi l'assistència jurídica als agents i que es defensin els interessos. Assenyalen "" en el model que hi ha hagut fins ara -que depenia d'Interior- perquè no hi havia un servei d'assistència durant tots els dies de la setmana. "Interior anava desbordat", diu Viudes. Amb el canvi a Presidència, apunten fonts del departament, això canvia i els agents tindran assessorament també els caps de setmana. Des de SEGCAT es demana explicar bé la mesura per evitar que els agents se sentin "indefensos" mentre que SAP-FEPOL alerta que al cos hi ha "" amb la Generalitat. Els sindicats denuncien que ens aquests últims anys han hagut d'assumir la defensa dels agents.Interior també ha anunciat darrerament un "" en les acusacions de la Generalitat, que només es personarà quan hi hagi agents ferits. Els sindicats tenen dubtes sobre això. "I si hi ha danys a un vehicle policial?", es pregunta García. "Volem que la Generalitat es personi quan hi ha un agent perjudicat, hi hagi lesions o no, perquè és perjudicar la imatge dels Mossos. Cal defensar la institució", argumenta Viudes. Des d'USPAC, el portaveu Josep Miquel Milagros assenyala que amb aquests canvis la defensa dels Mossos quedarà "supeditada a directrius polítiques".El Parlament estudiarà elper veure si calen canvis. Els sindicats es mostren disposats a parlar i adoptar els canvis que siguin necessaris per millorar, i coincideixen en què és necessari que hi hagi ordre públic. "Estem oberts a parlar, a canviar i a evolucionar", diu Milagros, que reclama al Parlament que defineixi quin model policial vol i doti el cos delsnecessaris per desenvolupar-lo. Des de SAP-FEPOL demanen "revisar" el model d'ordre públic per veure "què falla" i alerten que les actuals eines "no són suficient" per controlar determinades situacions. SEGCat reclama "millorar" l'ordre públic però deixa clar que ha de continuar existint.Un dels temes centrals de la comissió seran elsde les actuacions policials. Els sindicats consultats tenen dubtes en aquest sentit. Des d'USPAC es rebutja la idea de crear un organisme extern de control perquè, diu Milagros, "no seria imparcial ni just, i seria un òrgan de part". SAP-FEPOL no és tan contundent en aquest sentit i recorda que els Mossos ja són de les policies "més democràtiques i fiscalitzades d'Europa". Des de SEGCAT són favorables a una major transparència: "Estem a favor que s'expliquin les actuacions i es doni tota la informació". Una de les opcions que plantegen en aquest sentit USPAC i SEGCAT són les càmeres individuals dels agents per després poder veure quines actuacions s'han fet.Sobre la taula de la comissió del model policial també hi haurà la revisió de les. Els sindicats són clars: els Mossos faran, lògicament, el que digui el Parlament però si no hi ha projectils de foam. "Si no hi ha foam, què fem, com dissoldrem amb els efectius que tenim ara?", es pregunta Milagros, que alerta que "de violents en les manifestacions sempre n'hi haurà". "Volem el material adient i protecció jurídica. A partir d'aquí farem el que ens diguin els polítics", afegeix. Des de SEGCAT, García assenyala que la comissió analitzarà totes les eines d'ordre públic, però diu que a dia d'avui els projectils de foam són "una bona eina per mantenir la distància sempre que s'utilitzi correctament".Per això, el sindicat planteja millores pel que fa a la. Això passaria per, per exemple, posar càmeres al visor de la llançadora o per marcar els projectils per tenir clar qui ho fa servir. "Així es podria donar més garanties al mosso, tot quedaria enregistrat", afirma. García apunta que les bales de goma, els canons d'aigua o els gasos lacrimògens poden ser encara més lessius que el foam. "Cal traçabilitat, transparència i saber què passa en tot moment", insisteix.I si no hi ha foam, els sindicats volen que s'ofereixin alternatives, i això és el que haurà d'estudiar la comissió. Com apuntava, exdiputat d'ICV i expert en seguretat, en un article a NacióDigital, "si el Parlament decideix prohibir el foam haurà de dotar el cos d'altres eines". Des de SAP-FEPOL van en aquesta línia. "Que ens diguin amb quines eines volen que treballem. A vegades ens trobem situacions molt concretes amb grups molt concrets que no representen la majoria de la societat catalana però que actuen d'una manera que nosaltres hi hem de poder fer front", assenyala Viudes, que reclama instruments "i que donin seguretat a tothom".

