Surrealista persecució a Lleida: encasta el cotxe contra una caseta de l'ONCE intentant fugir de la policia

Surrealista persecució pels carrers de Lleida. Un conductor de 22 anys i veí de Lleida, es va encastar aquest dimecres contra una caseta de l'ONCE, quan intentava fugir de la Guàrdia Urbana, a gran velocitat, pels carrers de Lleida. El jove, que circulava amb quatre ocupants, va donar un resultat positiu de 0,71 mg/l a la prova d'alcoholèmia i també va donar positiu a la prova de drogues, concretament en THC i Metamfetamines.



Els agents el van denunciar penalment per conducció temerària, conduir sota la influència de l'alcohol i de les drogues, per no tenir l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria i per la ITV caducada. No el van denunciar, però, per circular sense carnet ja que, tot i que el tenia retirat per pèrdua de punts, no se li havia notificat.

La persecució es va iniciar cap a dos quarts de sis de la tarda al carrer Príncep de Viana i va acabar a la cruïlla dels carrers Rosa Parks i Baró de Maials amb el xoc contra la caseta que va causar també danys a un vehicle estacionat al costat.



Segons la Guàrdia Urbana, el conductor no va fer cas als senyals i ordres dels agents que li demanaven que s'aturés i va fer canvis de carril contínuament, a una velocitat molt elevada i posant en clar perill a la resta de conductors. Una ambulància SEM va assistir al conductor per cremades lleus al pit causades pel cinturó de seguretat, així com a un dels acompanyants que estava marejat, segons la Guàrdia Urbana. de sis de la tarda al carrer Príncep de Viana i va acabar a la cruïlla dels carrers Rosa Parks i Baró de Maials amb el xoc contra la caseta que va causar també danys a un vehicle estacionat al costat.i ordres dels agents que li demanaven que s'aturés i va fer canvis de carril contínuament, a una velocitat molt elevada i posant en clar perill a la resta de conductors. Una ambulància SEM va assistir al conductor per cremades lleus al pit causades pel cinturó de seguretat, així com a un dels acompanyants que estava marejat, segons la Guàrdia Urbana.

