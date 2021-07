El Govern prohibeix les trobades de més de 10 persones tot l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha anunciat aquest dijous que. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ho ha anunciat en la roda de premsa de seguiment de les dades epidemiològiques. També ha avançat que la Generalitat voli de restauració a dos quarts d'una de la matinada fins al setembre."Les properes setmanes seran molt complicades, la quantitat de contagis continua sent alta i la pressió hospitalària no deixa de pujar", ha afirmat Plaja. Segons les darreres dades oficials, als hospitals catalans hi ha gairebé 2.000 ingressats a planta i 440 en llits d'UCI , 36 més que ahir. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha previst que la setmana que ve els ingressats crítics pugin fins als 500.Aquest dijous, que situen el total des de l'inici en 794.130. L'Rt baixa 2 centèsimes i se situa en 0,97. El risc de rebrot disminueix 11 punts, fins als 1.165. S'han notificat 17 morts més i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.369.En aquest context, Plaja ha defensat que encara. La portaveu ha deixat fora de les previsions el toc de queda, que el Govern preveu prorrogar cada set dies sempre que compti amb l'aval necessari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.De moment l'alt tribunal ha donat llum verda a l'allargament de la mesura a 165 municipis a partir d'aquest divendres a la nit. Així ho ha confirmat la portaveu del Govern durant la roda de premsa d'aquest dijous.Argimon ha donat més importància al compliment de les mesures de prevenció que al procés de vacunació, a l'hora de pal·liar els efectes de la pandèmia., ha dit.El conseller s'ha dirigit especialment als joves, en un moment en què. En el cas de les UCI, un de cada cinc ingressats és menors de 40 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor