Els nascuts amb baix pes podrien tenir més problemes cardiovasculars en l'etapa adulta

conclou que les persones nascudes amb baix pes presenten diferències en l'estructura i el funcionament del cor, fets que poden comportaren l'etapa adulta. Aquests individus també són més vulnerables davant factors de risc com elo la, tenen tres vegades més probabilitats de patir un infart i presenten menys capacitat per fer activitat física.El director de, ha destacat que la recerca presentada demostra la importància de la medicina fetal en la prevenció de patologies de l'adult, remarcant que promocionar la salut del fetus i laen l'embaràs pot tenir influències definitives en el desenvolupament de l'organisme.Fins ara l'equip només havia estudiat eldins l'úter i baix pes durant la infància i l'adolescència, observant que aquests desenvolupaven. Per completar l'estudi, els científics han volgut observar com evolucionava durant la vida adulta, seleccionant 158 individus, 77 nascuts amb un pes correcte i 81 amb baix pes, amb una edat al voltant dels 40 anys.A tots se'ls van realitzar un seguit de, i durant l'anàlisi els professionals han observat que aquells nascuts amb baix pes presenten diferències en la morfologia del cor, sobretot del, principalper oxigenar-la i després distribuir-la a tot l'organisme. L'anàlisi ha conclòs que aquesta diferència en el creixement està associada a unaLa directora de l', ha destacat que les diferències que presenten aquests cors, malgrat ser "subtils", tenen implicacions funcionals "importants" que provoquen que els individus que les presenten tinguin. En aquesta línia, Sitges ha sostingut que les troballes d'aquest estudi permetran avançar en laUn estudi del mateix grup de recerca ha demostrat que haver nascut amb baix pes multiplica per tres el risc de tenir. El doctor Gratacós ha destacat que l'estudi presentat evidencia la importància de lade patologies durant l'etapa adulta, i ha afegit que promocionar la salut del fetus i de la mare durant l'etapa de l'embaràs pot tenir influències definitives en el desenvolupament de l'organisme.

