Més de 3.000 entitats reclamen a la Moncloa una pròrroga de la moratòria de desnonaments

La Taula defensa que els desnonaments i els llançaments s'haurien de suspendre fins que no hi hagi la nova Llei d'Habitatge estatal o fins que no es pugui garantir una alternativa d'habitatge. Les entitats recalquen que no hi pot haver "cap moment d'impàs en què la persona quedi desprotegida" i demanen "una solució definitiva" a l'emergència habitacional. Durant la pandèmia, les entitats socials han duplicat les ajudes a l'habitatge per la impossibilitat de les famílies d'afrontar la despesa d'aquesta necessitat bàsica.



Segons recull la Taula en el comunicat, Catalunya és el territori que lidera la xifra de desnonaments a tot l'Estat. Més de 5.700 famílies van perdre l'any passat casa seva, la majoria per no poder pagar el lloguer. En el primer trimestre del 2021, s'han fet més de 2.400 llançaments, un 10% més que el mateix període del 2020, i continua sent la comunitat amb més famílies que s'han quedat al carrer, segons indiquen les entitats a partir de l'informe del Consell General del Poder Judicial.