L'empresa creadora de «Call of Duty», denunciada per assetjament sexual i pel suïcidi d'una treballadora

, empresa de videojocs com, està sent investigada per diversos casos d'i de foment de laen el si dels seus treballadors. El procés inclou, entre altres fets, el suïcidi d'una treballadora enmig d'un viatge d'empresa amb el seu cap.El procés es va iniciar fa dos anys a través de l'agència californiana de, que ara ha decidit elevar el cas fins al. Segons el portal Bloomberg, l'empresa haurà de donar resposta a "una cultura on les dones pateixen assetjament constant, desigualtats salarials i bromes sobre violacions". A més, el mateix lloc web assegura que la justícia investigaSegons la denúncia, presentada dimarts a l'alt tribunal,, pateixen també el fet d'haver de conviure amb "homes ingerint grans quantitats d'alcohol en el seu lloc de feina". Això, segons la denúncia, no fa més que agreujar aquestes actituds masclistes. A nivell laboral, les treballadores també denuncien queno se les permet promocionar en el seu càrrec perque es quedinSobre el suïcidi d'una de les treballadores, la demanda apunta que es va prendre la vida mentre viatjava en companyia amb del seu supervisor masculí, que era qui l'havia sotmès a unabans de la seva mort, incloent-hi laL'empresa de videojocs ha respost a la denúncia defensant lai l'objectiu de "fomentar un lloc de treball amb". De moment, però, no ha negat els fets. "Valorem la diversitat i ens esforcem per fomentar un lloc de treball que ofereixi inclusió per a tothom. No hi ha lloc a la nostra empresa ni a cap indústria per a conductes sexuals o assetjament de cap mena", afirmen en un comunicat.

