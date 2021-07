Bertín Osborne, desemmascarat a «Mask Singer» després de cantar AC/DC i One Direction

Un dels programes de major audiència de la televisió actual és, a Antena 3. L'espai musical i de sorpreses és un concurs de cant on personatges famosos s'amaguen rere unes disfresses, interpreten cançons i esperen que un grup de jutges intenti determinar qui són.Cada setmana s'eliminen un parell dels personatges i és llavors quan es destapen. Ahir dimecresva fer esclatar les xarxes amb la descoberta del personatge del Cocodrilo, una de les màscares que més debat ha generat a les plataformes en les últimes setmanes.ha estat el gran protagonista de la semifinal de Mask Singer. El presentador i cantant d'espais coma Telecinco, es va atrevir a cantar cançons dentre d'altres en diverses gales d'aquesta edició.Aquest dimecres, Osborne ha estat eliminat després d'interpretar You shook me all night long. El programa ha gaudit de la participació de personatges tan dispars com

