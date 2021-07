Els tests en farmàcies són gratuïts a gran part d'Europa

Altres notícies que et poden interessar

Elha aprovat aquesta setmana el reial decret que permet la, és a dir,, contra laen farmàcies i sense la necessitat de recepta. La mesura va entrar en vigor aquest dijous i, segons les farmàcies, de moment,Elha estat polèmic. L'executiu espanyol no ha regulat la xifra, i això permet que les farmàcies estableixin el preu que considerin, en funció de la demanda. De moment, aquests primers dies, els tests d'autodiagnòstic s'estan venent en xifres que. La realitat, però, és que el preu és alt comparat amb la resta d'. De fet, a molts països del continent,Com reflecteix el mapa, fins aofereixen tests gratuïts a les seves farmàcies. Són els casos de Portugal, França, el Regne Unit, Suïssa, Àustria, Alemanya, la República Txeca, Dinamarca, Noruega i Finlàndia. Alguns d'ells han posat, i d'altres els reparteixen deDels primers n’és un exemple, on tot ciutadà amb la nacionalitat austríaca pot accedir ade l'any. Això sí, si es té unanacionalitat estrangera, cal pagar-los i són distribuïts també a les farmàcies. El mateix passa a la, on cada ciutadà té accés aha optat per seguir una altra política i només ofereix proves gratuïtesés un dels territoris on els tests són. Ara bé, no es distribueixen en farmàcies, sinó que són duts a terme per un professional i en els punts en els quals es fan els tests. A diferència del que passa a Catalunya,amb un positiu per poder fer-se la prova. Els tests d'autodiagnòstic es venen més enllà de les farmàcies, i es poden trobar en qualsevol establiment.En un terme intermedi entre la gratuïtat i l'excés de preu hi ha, acompanyada d'altres estats, com. Tots tres han optat per no regular els preus dels tests d'autodiagnòstic, però tampoc en limiten la seva venda. Bèlgica ha pogut mantenir els preus, mentre que a Itàlia, que també ven proves a alguns supermercats, la xifra és més inestable, i se situa. Elsmarquen dos dels màxims europeus i situen els preus per sobre dels deu euros.

