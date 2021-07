Lahaurà de modificar el seuper adaptar-lo al. Les dates d'aquesta competició seran excepcionals, ja que les altes temperatures estivals del país asiàtic obliguen a disputar el Mundial a l'hivern. Així doncs, la competició de seleccions està prevista perSegons ha explicat Mundo Deportivo aquest dijous, laja ha establert les modificacions en les dates de la màxima competició europea pel 2022. D'aquesta manera, lacomençarà més d'hora de l'habitual, el 6 de setembre. Les altres dates dels partits de la primera fase seran el 13-14 de setembre, el 4-5 d'octubre, l'11-12 d'octubre, el 25-26 d'octubre i l'1-2 de novembre. En total, doncs, la fase de grups acabaràUn cop acabi la competició de seleccions, ja en ple, els torneigs de clubs tornaran. Pel que fa a la Champions, es mantindran les dates habituals durant els-14, 15, 21 i 22 de febrer per les anades i 7, 8, 14 i 15 per les tornades-. Els, però, canvien de dates i disputaran les anades durant l'11, 12, 18 i 19 d'abril mentre que lesseran el 9 i 10 de maig per l'anada i el 16 i 17 de maig per la tornada., un cop acabin les lligues i les copes domèstiques, serà ela l', que ja havia de ser seu de la final de 2020, canviada de lloc per la pandèmia. Serà a l'estadi turc on també es disputarà la

