El periodista Carles Heredia, detingut per la protesta contra l'acte de Vox a Valls

Els Mossos d’Esquadra han detingut el periodista, el centre d'iniciatives empresarials de la localitat. La detenció té relació amb una protesta contra un acte del partit d'extrema dreta Vox a Valls el passat mes de febrer. La causa està oberta per presumpte atemptat contra l'autoritat i desordres públics.La policia catalana assegura que encara no poden aportar més informació sobre el cas. La detenció d'Heredia, duta a terme per una unitat central de Sabadell, s'ha difós ràpidament per les xarxes.convocat una concentració a la una del migdia davant la comissaria dels Mossos a Valls i una altra al vespre a la plaça del Blat.

