L'advocat del «petit Nicolàs» és el fill de Manuel Marchena

, més conegut com el "petit Nicolàs", va ser condemnat a tres anys de presó el passat dimarts, per haver-se fet passar per un càrrec relacionat amb la vicepresidència del govern espanyol i amb un altre vinculat a la monarquia espanyola en el seu viatge a Ribadeo (Lugo), per reunir-se amb el president d'Alsa durant l'agost de 2014.Tot i la sentència, s'esperava una condemna encara més dura.Fa uns mesos va contractarpresident de la sala penal del Tribunal Suprem i conegut pel judici del procés, com a lletrat.El joveté amics comuns amb l'exmilitant del PP i un despatx d'advocats al barri madrileny de Chamberí. El Petit Nicolás no és l'únic client del fill de Marchena: també defensa els interessos del Cadis CF davant els tribunals de la capital espanyola.Aquesta i altres claus del dia, a El Despertador de Ferran Casas.

