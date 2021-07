Aquesta nit (avís a les 05.22h), #bomberscat hem treballat amb 9 dotacions en l'incendi d'un restaurant al Passeig Marítim de Malgrat de Mar. Evacuades les 24 persones que hi havia al bloc (pb+5). Tothom il·lès. Ara mateix, remullant el local. pic.twitter.com/0bly8dMDe5 — Bombers (@bomberscat) July 22, 2021

Els Bombers de la Generalitat expliquen que han rebut l'avís a les 5.22 hores i han desplaçat nou dotacions per intentar aturar les flames. La preocupació principal dels serveis d'emergències ha estat el bloc de pisos que tenia al damunt el local.Les flames han cremat tot el restaurant, sense cap persona ferida, però no han provocat cap mena de dany significatiu en l'estructura de tot el bloc de pisos.de tot l'edifici, que consta d'una planta baixa i cinc més de superiors. No hi ha cap persona ferida i a hores d'ara, els bombers segueixen remullant el local.

