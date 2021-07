Dimiteix el director de la cerimònia dels JJOO de Tòquio per una broma sobre l'Holocaust

director de la cerimònia d'obertura i la de comiat dels Jocs Olímpics de Tòquio, ha estat acomiadat del seu càrrec després d'un escàndol generat per uns comentaris i bromes e. Kobayashi feia broma sobre els jueus i l'Holocaust, un fet que no ha estat gens ben rebut per la premsa del país ni per la majoria de capçaleres internacionals.Les imatges televisives de fa 23 anys mostren al ja exdirector de les cerimònies fent una burla sobre l'Holocaust en una paròdia, on parla de manera desafortunada sobre els jueus afirmant que "han de jugar al genocidi"., màxima responsable guvernamental japonesa dels Jocs Olímpics, va ser la responsable de cessar "immediatament" Kobayashi després que es fes ressò de les imatges.En una breu declaració publicada aquesta matinada, Kobayashi es disculpa "per la seva errònia tria de paraules" durant la broma i demana perdó a totes les persones que s'hagin ofès per les seves bromes.El març d'aquest mateix any,, anterior director creatiu de la cerimònia d'obertura dels Jocs, va dimitir per un comentari sexista., que també va haver de dimitir per haver afirmat en una entrevista que havia fet assetjament escolar contra discapacitats. Els Jocs Olímpics de Tòquio segueixen en escac pels casos de coronavirus, però la direcció japonesa de l'esdeveniment no ha tolerat cap escàndol.

