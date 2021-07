Les bases de Junts avalen les sectorials amb molt suport als lideratges mediàtics

Les bases de Junts han votat aquest dimecres els integrants de les sectorials del partit. En la votació interna, a la qual podia presentar-se qualsevol afiliat, alguns dels candidats a coordinador han quedat per darrere d'altres associats però en principi tots ells ho seran.És el cas de la sectorial de Justícia, on el candidat a coordinador és, però per tres vots ha guanyat l'exconseller, que formava part de la seva candidatura. En la sectorial de Salut l'exconsellerha obtingut 104 vots, pels 97 de la candidata a coordinadora, l'exconselleraTampoc han estat els més votats els candidats a coordinador en la sectorial de Cultura, on l'exconseller(163 vots), la presidenta del Parlament,(161) i la portaveu de Junts al Parlament,(144), han rebut més votsdels recollits per l'exconsellera(140).També ha quedat endarrerit en la votació el candidat a coordinador de Política Internacional, el director general d'Exteriors,. Ha obtingut 118 vots, els mateixos recollits per la consultora Erika Casajoana, mentre que el més votat ha estat el responsable de Relacions Internacionals de l'executiva de Junts,(126 vots).En la sectorial de Relacions entre Institucions el candidat a coordinador és l'exresponsable de Govern Obert de la Diputació de Barcelona,, i ha rebut 130 vots; superat per Maria Casanovas (136 vots). En Esport la diputada al Congrés(93) ha quedat un vot per davant del candidat a coordinador,. Pel que fa a Feminismes, la candidata a coordinadora,, ha quedat en quarta posició. La més votada ha estat Eva Panisello.En altres sectorials els candidats a coordinador sí que han estat els més votats. És el cas d'Economia, onha recollit 161 vots; o en Territori, on Mercè Rius ha obtingut 193 vots. En Seguretat Toni Florido ha empatat a 83 vots amb Marcel·lí Bosch.

