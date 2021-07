Calvet confia a «revertir» la negativa de l'Ajuntament a l'Hermitage

El president del Port de Barcelona,, s'ha mostrat confiat a podera la nova bocana. Calvet ha demanat a l'Ajuntament "solucions de consens", després que el consistori denegués al maig amb l'abstenció del PSC el conveni entre les dues institucions per facilitar l'aterratge de la franquícia del museu.En la roda de premsa de presentació dels resultats del primer semestre, Calvetper la denegació del permís. Tot plegat el mateix dia queen un termini de dos mesos. "No és procedent. "Aquesta concreció en una sola entitat en un termini limitat feia impossible la seva materialització", ha defensat Calvet.Una valoració que la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament,, no comparteix. "i era un últim recurs per aconseguir l'acceptació de l'Ajuntament. A la pràctica veus que no hi ha aquesta voluntat real", ha dit .El president del Port ha admès preocupació pel conflicte amb l'Hermitage i ha demanat treballar per dinamitzar l'economia i generar ocupació. "S'ha de cercar el màxim consens entre el port i el consistori", ha insistit.i s'ha avingut a retirar el recurs contra l'Ajuntament.Segons el president del Port de Barcelona, serà necessari que cada administració continuï treballant per resoldre aquest conflicte i ha apostat també pelamb les institucions culturals de la ciutat i els promotors del museu. "Volem estirar al màxim les possibilitats que hi ha damunt de la taula i en buscarem de noves", ha dit.Segons Sanz, ara s'inicia unai aconseguir desbloquejar diferents peces, com ara l'Imax, el Maremàgnum, els tinglados o la parcel·la que vol l'Hermitage.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor