La moratòria no atura el desnonament d'una mare i dues filles amb discapacitat a Barcelona

El 27 de juliol està previst elde la família que viu al número 29 del carrer Begur, al barri de Sants-Badal de Barcelona. Al pis hi viuen, que el van ocupar fa dos anys. Tot i que la moratòria de desnonaments continua en vigor fins al 9 d'agost , el jutjat ha tirat endavant el desallotjament, mentre la família continua demanant un lloguer social a la propietat. La Mimi i les dues filles tenen discapacitat iElha denunciat aquest dimarts el cas i el col·lectiu reclama una negociació per acordar un lloguer social., dedicada al sector immobiliari. El sindicat assenyala, concretament, Carlos Eduardo Ospina, administrador de la societat i que acumula càrrecs en almenys tres societats immobiliàries més, segons ha pogut comprovar. L'empresa no ha respost la petició d'aquest diari per conèixer el seu posicionament sobre el cas., després de no poder pagar l'immoble on vivien anteriorment, també al carrer Begur. "En aquell moment vam comprovar que l'habitatge no estigués registrat a nom de ningú i hi vam entrar perquè les nostres filles no es quedessin al carrer", explica.Un cop dins, assegura que. Quan plovia, l'aigua entrava al menjador i a una de les habitacions, i les arrels d'arbres del terrat havien fet malbé les parets. "Amb el temps, l'hem condicionat per convertir-lo en una llar. No som uns delinqüents", explica.La famíliaamb la propietat, amb l'ajuda del sindicat i del Grup d'Habitatge de Sants, però fins ara la propietat s'hi ha negat. Tampoc van aconseguir que cedís mentre estava en vigor el decret antidesnonaments 17/2019 de la Generalitat, que obligava els grans propietaris a oferir un lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar, també en casos d'ocupació.Al gener, el Tribunal Constitucional va tombar el decret i, per tant, amb la llei a la mà la propietat ha deixat de tenir aquesta obligació. La Mimi, però, apel·la a l'empatia del propietari. "Mai ens hem negat a pagar però tenim una situació econòmica molt complicada", insisteix. Ella cobra una pensió no contributiva de 356 euros, mentre que la filla gran n'ingressa 300 més com a monitora de menjador i el pare de les criatures una quantitat similar perquè, tot i treballar, té part de la nòmina embargada., la filla gran també té discapacitat reconeguda i la petita un 42%, a més de tenir l'escolaritat adaptada. "Amb aquesta realitat, no podem marxar a una pensió al Raval", explica en referència a la proposta d'allotjament temporal que li ha fet l'Ajuntament. La família ja ha entrat a la mesa d'emergència municipal, però la llista d'espera és de dos anys.

