Escena catalana emergent

Produccions pròpies

Elanuncia noves confirmacions que s'incorporen a la llista de propostes artístiques anunciades fa unes setmanes. El FABA acollirà propostes de diferents disciplines que ompliran l'd'art, música i cultura, Rodrigo Laviña y su combo o Colectivo Du-Da són algunes de les noves incorporacions que s'afegeixen al cartell del festival. Un cartell en el qual s'inclouen artistes com Laetitia Sadier. Des de la seva primera edició,és el mitjà oficial del festival.El FABA donarà el tret de sortida el dia 26 de setembre amb una triple actuació en format pla seqüencial.seran els protagonistes d'aquesta producció especial que comptarà amb col·laboracions i diverses sorpreses. El dia 2 d'octubre el FABA rebrà, gran personalitat del pop modern i coneguda per ser la líder del grup. L'artista francesa presentarà el seu nou format de directe en solitari.(amb bona part de músics bagencs) actuarà el mateix dia, on el veterà del hip hop català presentarà un disc preciosista, un viatge de sons i textures a través del vinil i les caixes de ritmes. El duo electrònicaterrarà a Manresa per primera vegada, el mateix 2 d'octubre. Amb una de les carreres independents més sòlides del moment, es podrà escoltar el seu últim treball Joterías Bobas. Elté molts projectes engegats i ens farà preguntes sobre les nostres maneres de co-habitar i ens portarà a imaginar nous presents i futurs des de sensibilitats crítiques.El cartell del FABA d'enguany recull també, com una aposta pel talent local, un conjunt de propostes Km 0 de la Catalunya Central: OBAC, un projecte d'il·luminació d'Àlex Garcia i Martí Campabadal;hip hop català en duo amb una proposta escènica sorprenent;és una artista manresana que presenta un projecte d'art urbà al festival;, una jove artista que aconsegueix fer-se reconèixer i brilla amb el seu nou disc Golden, que presentarà al FABA;presentarà El caminar de las madres, on l'autora mostra a la dona durant la seva trajectòria de maternitat i criança;, un duo hipersònic amb un ritme dels 70's que t'atrapa;, artista amb una proposta que vol posar de manifest el record que tenim dels espais de forma fragmentada;és una artista manresana que presenta una reflexió sobre la consistència de les paraules.El Festival també comptarà amb noms destacats de l'escena catalana emergent:. Aquest grup d'artistes actuaran el dia 2 d'octubre en diversos horaris, excepte b1no, que tocarà durant la jornada inaugural del 26 de setembre. Aloha Bennets venen de Barcelona amb un garage-punk surfero amb lletres fresques i iròniques. b1no és un duo electrònic que aquests últims mesos està presentant el seu últim EP bi amb diverses col·laboracions. També visitarà el festival Pau Mondelo amb un projecte de memòria i rescat a través de la tela; Iris San artista que treballa l'exaltació a la naturalesa i l'espiritualitat i Anna Gallart amb un projecte que crea un paral·lelisme entre la seva relació a distància i l'acte de fer pa. El grup Rombo també actuarà durant el festival amb el seu pop agredolç i lluminós.Finalment, el FABA també tindrà produccions pròpies com cada any. Les primeres confirmades són, que realitzaran el programa de mà en directe durant la pròpia. El FABA també comptarà amb el projecte del col·lectiu, una reflexió, observació i investigació del rastre del vent en les seves múltiples formes i maneres de presentar-se.Aquest cartell és només un avançament de la majoria d'artistes que trobarem al FABA 2021. A principis de setembre i en les setmanes prèvies al festival, anunciaran més sorpreses, segons han explicat.El FABA, el Festival Artístic del Barri antic de Manresa, té com a finalitat generar noves relacions entre agents artístics i socials per tal d'establir un nou espai de creació a Manresa dins del recinte de l'Anònima, amb l'ànima de catalitzar tot el potencial artístic i social de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor