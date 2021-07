Mèxic 1968: massacre a la plaça de Tlatelolco

Els dedelvan ser unstacats de sang. L'esdeveniment esportiu començava el 12 d'octubre i el(PRI), en el poder des dels anys trenta, es disposava a utilitzar l'esdevenimnent com a gran festa pàtria. Però l'organització de les Olimpíades va coincidir en el temps amb el moment més àlgid de les creixentscontra el règim. En aquest sentit, els moviments a la societat mexicana a finals dels seixanta tenen molt en comú amb els fets que es van produir en altres indrets del món en aquell 1968.Elhavia aconseguit estabilitzar-se en el poder a través d'una barreja força original d', populisme, nacionalisme i algunes reformes que van donar unentorn el partit governant, que cada vegada més es conformava en una màquina de control de l'Estat amb pocs components ideològics. El govern del general(1934-40), primer president del PRI, havia engegat una, havia retallat el poder de l'Església i havia establert les bases d'una política exterior força progressista. Aquest darrer element va ser continuat pels seus successors, el que va donar una imatge delque tenia poc a veure amb la realitat interna.Elera formalment una democràcia. Cada sis anys, hi havia eleccions presidencials i canviava el president, que tenia el control de tots els ressorts de l'Estat. A més, el PRI va demostrar una capacitat única d'adaptar-se als canvis socials. Quan, en la dècada dels seixanta, el moviment estudiantil va començar a donar senyals de, i es notava la influència de l', més acusada després de la, el PRI va optar per endurir-se., home provinent dels aparells policials, era president el 1968 i va decidir respondre a les protestes estudiantils de manera implacable.Una dura intervenció policial amb motiu d'una batussa entre grups estudiantils el juliol va provocar la protesta de sindicats universitaris. Membres del cos policial de, conegut pel seu caire repressiu, va ocupar espais universitaris. Unva convocar els joves a un míting a la plaça de les Tres Cultures (o de) el 2 d'octubre, en el que havia de ser una gran demostració de força contra el govern. Es demanaven, a més de la dissolució del cos de granaders.En un moment determinat, amb prop decongregats, la plaça va ser envoltada per vehicles blindats i soldats que van obrir foc sense contemplacions. Desenes de joves van caure morts. La xifra encara avui és incerta. Es va parlar inicialment de prop de, però tot indica que van ser molts més. Un miler de persones van ser detingudes. El govern va imposar la censura de premsa i un silenci informatiu va caure sobre els mitjans.Mèxic va celebrar els seus, trasbalsats pels esdeveniments i en els quals van passar més coses. Però no hi va haver justícia per als morts de Tlatelolco. Aquell dia, la distància entre el règim i bona part de la societat mexicana es va fer més gran. Els fets d'octubre del 1968 van caure com una llosa i es van gravar en la memòria col·lectiva. Qui va donar? Mai es va saber. No es va produir una investigació seriosa sobre aquell episodi.El PRI, com sempre, en va fer la seva particular lectura i va intentar recuperar legitimitat. El 1970,accediria a la presidència amb un discurs aparentment més esquerranós i reforçant l'activisme en el pla internacional. Va ser Echevarría qui va mostrar solidaritat amb eli va demanar quefos expulsada de l'ONU després dels darrersdel franquisme. Alguns van oblidar que Echevarría era el ministre de Governació, encarregat de l'ordre públic, la nit de Tlatelolco.

