Cintora ataca TVE: «La decisió de la pluralitat és que em queden dos dies»

El periodistaja sap que no continuarà ai aquest dimarts ha aprofitat per llançar un dard a l'emissora pública. En una conversa amb la ministra espanyola de Drets Socials,, la líder d'ha desitjat que "no passi el mateix a TVE que a Telemadrid", en referència també a les actuacions de la presidenta madrilenya,, sobre la cadena autonòmica.Belarra ha agraït la feina de Cintora: "Gràcies per la teva feina i per la pluralitat que aporta el teu programa; espero que no es prenguin". La resposta del periodista, llavors, ha estat força clara: "La decisió és que particularment, aquesta és la".El programa Las cosas claras de Televisió Espanyola acaba aquesta setmana. RTVE ja ha confirmat que, i per tant, no tornarà al setembre. La retirada del programa presentat per Jesús Cintora ha coincidit amb l'arribada dea la presidència de la corporació pública.El nou responsable dels mitjans públics espanyols va assegurar al Congrés dels Diputats, que "tot el que siguino hauria d'estar en cap part d'RTVE", sense mencionar cap programa en concret. "El periodisme que ha de fer TVE és públic, valuós, informar amb profunditat".En una referència velada al programa de Cintora, Pérez Tornero va assegurar que "el periodisme de qualitat val la pena i el periodisme banal no val la pena", després que alguns professionals de l'ens públic, com ara, es mostressin crítics amb el format.Las cosas claras ha tingut alguns moments de, però una de les més grans va ser el passat abril, quan es va projectar un rètol en una notícia sobre els estrangers que visiten la capital espanyola per l'horari dels bars.

