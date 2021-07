El Govern posa en marxa un curs obligatori d'integritat pública per a tots els alts càrrecs

Els alts càrrecs i el personal directiu de lahauran de cursar una formació obligatòria en integritat pública per primera vegada des d'aquesta mateixa legislatura. La mesura, impulsada per la conselleria d'que lidera, té com a intenció "reforça" la cultura ètica dins l'executiu en la línia del que marca l'estratègia de lluita contra la corrupció. Haver cursat aquesta formació passarà a ser imprescindible per poder signar l'adhesió al codi de conducta dels alts càrrecs i el personal directiu de la Generalitat, que es va aprovar el 2016., assenyala en un comunicat, secretària de Transparència i de Govern Obert de la conselleria.Com funcionarà aquest nou curs? Consisteix en un itinerari lectiu que inclou la identificació de les "diferents ètiques" que interactuen amb les tasques del personal directiu o bé com incrementar la "responsabilitat ètica", també basada en casos pràctics. El responsable de la formació serà, doctor i professor dea la Universitat de Barcelona i professor dea la Universitat de Vic. La formació obligatòria també compta amb la participació de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat. El Govern insisteix que el curs va en la línia d'avançar cap a unen el qual, a banda, es puguin millorar les competències directives dels treballadors de l'administració catalana."Els alts càrrecs tenim unai el servei públic i, per tant, és decisiu que siguem els primers a estar preparats per, tal com diu el codi de conducta, tenir un demostrar un comportament exemplar en benefici de l'interès públic i laen la presa de decisions públiques", assenyala Crosas. El curs s'emmarca en l'estratègia de lluita contra la corrupció que es va elaborar entre el 2019 i el 2020 a través d'un procés de participació amb la ciutadania, la societat civil i els experts. El codi de conducta dels alts càrrecs, a banda, parteix deli accés a la informació pública.Una de les prioritats d'Alsina des que va arribar a la conselleria és potenciar tota l'àrea de Govern Obert a través de laa les quals té accés la ciutadania. En el pla de legislatura que l'executiu aprovarà al setembre s'hi trobaran mesures en aquest sentit. En paral·lel, la conselleria també definirà quin ha de ser elper als propers anys i haurà de determinar si hi ha la necessitat d'ampliar el nombre de delegacions a l'estranger, que la legislatura passada es van restituir després de l'aplicació de l'la tardor del 2017.

