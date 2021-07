Vídeo | Una rata es cola en el nomenament de Susana Díaz com a senadora

‼️Una rata 🐀 se cuela en el Parlamento andaluz e interrumpe la votación de la designación de Susana Díaz 🌹 como senadora.https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/swtxEusbVY — EM - electomania.es (@electo_mania) July 21, 2021

El ple del Parlament andalús en què anava a ser nomenada senadora l'expresidentaha estat protagonitzat per un convidat inesperat., com ha advertit a crits la presidenta de la cambra, Marta Bosqueti el ple s'ha suspès per uns instants.Després de recórrer tota la bancada, l'animal ha abandonat l'espai. L. El conseller de Presidència, Elías Bendodo, ha ironitzat que la rata "no és l'espècie més perilloso que hi ha al Parlament"; mentre que l'exdiputat Diego Cañamero ha dit que "si cada cop que es cola una rata haguessin de suspendre la sessió plenària, no hi hauria cap ple en tot l'any".

