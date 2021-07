Junts atribueix a un «canvi d'actitud» de l'ICF l'aval a les fiances del Tribunal de Comptes

, secretari general de Junts, ha atribuït aquest dimecres la rectificació del Govern sobre el paper de l'(ICF) en l'aval de les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a un, precisament, del mateix ICF. En aquests termes s'ha expressat Sànchez des de, on s'ha reunit amb la direcció del partit a les comarques gironines. El secretari general de Junts ha indicat que els responsables de l'ICF, tot i que ha admès -com va assenyalar ahir el conseller d'Economia,- que pot existir "por" a l'administració per les possibles accions de l'Giró, després de la reunió d'ahir del consell executiu, va assenyalar que l'ICF no avalaria les fiances per noels treballadors públics, tot i que existeix una disposició transitòria en el decret del fons complementari que permet que l'organisme actuï com a garant de la quantitat imposada fins que no es trobi una entitat financera que ho faci. En aquest, Sànchez ha indicat que leshan evitat que els bancs catalans i espanyols s'hagin volgut arriscar a avalar les fiances, de manera que s'ha activat la via de les. Segons el secretari general de Junts, hi ha "diverses ofertes sobre la taula" que poden fructificar aviat.Davant de tot plegat, ha indicat Sànchez,per evitar els embargaments des del Govern. L'anuncia ha agafat per sorpresa algun dels encausats davant del Tribunal de Comptes, tenint en compte que bona part d'ells ja donaven per fet que haurien d'avalar amb propietats i, per tant, córrer el risc d'embargament per fer front a les fiances. També estava damunt la taula que els partits -en concret ERC- ajudessin amb la quantitat, que s'hauria vist complementada amb elsde què disposa la"No hi ha marge legal per no acceptar la fiança", ha apuntat Sànchez en referència a la legalitat del fons complementari de riscos, que està pendent d'un dictamen del(CGE) per saber si s'ajusta a la legalitat vigent. El president de la Generalitat,, va assenyalar ahir que un aval del CGE desbloquejaria el suport de les entitats financeres al fons creat pel Govern, que finalment sí que es posarà en marxa malgrat que ahir es va donar per fet que no seria així davant les dificultats per trobar un avalista financer al mercat.

