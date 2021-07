Els acusats per l'incendi d'Horta de Sant Joan accepten una condemna de 3 i 4 anys de presó

Un grup de bombers, companys dels GRAF Lleida morts a l'incendi d'Horta, després de fer l'ofrena floral al monòlit que recorda els cinc nois. Foto: Anna Ferràs/ACN

. La Fiscalia de Tarragona, la Generalitat com a acusació particular i els acusats, han arribat a un acord de conformitat i els piròmans han acceptat penes 4 anys i 1 dia de presó l'un, i 3 anys, 9 mesos i 1 dia de presó l'altre.Les famílies dels bombers que van perdre la vida i de tots els afectats han mostrat la seva profunda disconformitat amb les penes, que consideren massa baixes. L'incendi, provocat, es va produir fa 12 anys. En l'intent per apagar les flames van morir cinc Bombers GRAF de Lleida i un va resultar ferit greu.i l'incendi forestal no es va extingir fins al 3 d'agost, obligant a mobilitzar 272 professionals.L'endemà, cap a les 15.30 hores del 21 de juliol, afavorit per les condicions meteorològiques, l'incendi es va reactivar, amb focus actius de foc no només en el perímetre sinó també en tota la superfície de l'incendi.Se'ls condemna pels delictes d'Es mantenen, d'altra banda, les indemnitzacions que se'ls reclamaven en l'escrit de conclusions en i que s'eleven a prop de 9 milions d'euros.

