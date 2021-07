Investiguen si la vacuna disminueix els símptomes de la Covid persistent

Altres notícies que et poden interessar

(IDIAPJGol),, eli la, estan promovent una investigació per detectar si les vacunes disminueixen els símptomes de laen aquells pacients que els tenen de maneraun cop superat el període de la malaltia.La investigació, que està sent finançada pelde la Generalitat, ja ha reclutat més de 2.000 persones. L'objectiu, segons expliquen els investigadors, és avaluarsobre els símptomes i grups de fenotips clínics, així com identificar-ne els mecanismes.La recerca també busca definir i concretar quins són els, comprendre els mecanismes immunopatogènics per a cadascun analitzant el perfil d'anticossos, els anticossos autoimmunes i l'activació i la inflamació immunològica.

